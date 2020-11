O Governo decidiu alterar as regras sobre a realização de feiras e mercados de levante, passando a permitir a realização destes eventos sob autorização das autarquias.

A medida constava do comunicado do Conselho de Ministros enviado este sábado, e aplicava-se nos 121 concelhos considerados de alto risco de transmissibilidade da doença. Entretanto, o Governo alterou o documento, deixando de decretar a "proibição de realização de feiras e mercados de levante” para a "a proibição de feiras e mercados de levante, salvo autorização emitida pelo presidente da câmara municipal, caso estejam verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS".

Veja também: A lista dos 121 concelhos de alto risco

A decisão surge na sequência de vários pedidos de presidentes de câmara, entre os quais Eduardo Vítor Rodrigues e Fernando Medina, que, além de serem os autarcas de Vila Nova de Gaia e Lisboa, são também os presidentes das áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, respetivamente.

As medidas decretadas pelo Governo fazem parte de um novo pacote que pretende dar resposta ao aumento de casos de covid-19 em Portugal.