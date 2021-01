O candidato à Presidência da República João Ferreira considerou esta sexta-feira positiva a inclusão dos bombeiros nos grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19, sublinhando que o processo deve avançar o mais rapidamente possível.

Aparentemente houve, ou estará em curso, uma alteração de critérios que os permite incluir desde já no lote de pessoas a ser vacinadas. Se assim é, é positivo. Já deveriam estar, mas, não estando, é importante que estejam o mais rapidamente possível”, frisou o candidato.

No último dia da campanha para as eleições de domingo, durante uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, em Loures, João Ferreira voltou a dizer que um dos seus objetivos nesta campanha tem sido acompanhar os profissionais de setores que não podem parar, como os bombeiros.

Para o eurodeputado, por estarem na “linha da frente”, estes profissionais “carecem de cuidado especial”, seja no que diz respeito à testagem, que “tem de ser regular”, seja no que toca à vacinação.

Mário Pina, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sacavém lamentou, no entanto, que tenha de ser a corporação a suportar os custos com a testagem, situação relativamente à qual João Ferreira se mostrou preocupado.

Segundo aquele responsável, dos “parcos recursos” da corporação, uma parte tem de ser dirigida para proteções individuais e testes, custos acrescidos para uma atividade que já se debate com problemas para pagar, por exemplo, o combustível para abastecer as viaturas de socorro.

O comandante da corporação, Jorge Jorge, lamenta que os bombeiros sejam “o parente pobre” da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, notando, ainda a falta de entrada de receita por terem deixado de dar formação.

A Associação Nacional de Bombeiros e Agentes da Proteção Civil (Fénix) congratulou-se hoje com a inclusão destes profissionais nos prioritários para a vacinação covid-19, lembrando que esta mudança é o assumir de um erro.

A associação reagia dessa forma ao anúncio do coordenador do grupo de trabalho do plano para a vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, que numa entrevista ao jornal Expresso diz que está a ser preparada uma proposta para incluir os titulares de altos cargos de decisão e os bombeiros entre os prioritários a vacinar.

Em comunicado, a associação insiste que a vacinação dos bombeiros deveria ser uma prioridade desde o início, iniciando-se ao mesmo tempo dos profissionais de saúde.

A Liga dos Bombeiros Portugueses também tinha lamentado que os bombeiros não tivessem sido incluídos no grupo dos prioritários, mas depois, numa reunião em dezembro com a secretária de Estado, disse que o Governo tinha esclarecido que, apesar de não estarem expressamente referidos no plano inicial, iriam fazer parte deste grupo.

Segundo disse na altura o presidente da Liga, a expectativa que o Governo transmitiu é a de que entre janeiro e março (o período em que deverá decorrer a primeira fase) sejam vacinados 12.500, dos mais de 30 mil bombeiros existentes em Portugal.

João Ferreira termina hoje a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de domingo em Lisboa com uma sessão pública no Rossio, com a presença de Jerónimo de Sousa, às 18:30 e com uma iniciativa cultural no Teatro São Jorge, às 22:30, que será transmitida ‘online’ nas plataformas da candidatura.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), o ex-militante do PS Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans e presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).