Os lideres partidários reagiram esta terça-feira ao anúncio do Presidente da República de que o estado de emergência irá cessar no próximo dia 2 de maio à meia-noite.

Na sequência da adoção progressiva de medidas de levantamento das restrições, o PS defendeu que não se poderá confundir um esperado aumento do número de contágios com uma segunda vaga da pandemia de Covid-19.

Esta mensagem foi transmitida pelo secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro, no final da reunião com epidemiologistas sobre a situação do país face à pandemia de Covid-19, no Infarmed, em Lisboa, na qual estiveram presentes o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e líderes partidários.

José Luís Carneiro considerou que os dados relativos a Portugal "são positivos porque se verifica uma redução do contágio, do número de acessos às unidades hospitalares e de recurso às unidades de cuidados intensivos".

À saída da reunião, o vice-presidente da bancada do PSD e médico Ricardo Baptista Leite defendeu um equilíbrio entre uma abertura "controlada" da economia e as garantias para a saúde pública, dizendo aguardar pelas explicações que o Governo irá dar na quarta-feira aos partidos.

É fundamental que os portugueses percebam que, quando se levantarem as medidas de confinamento, não vamos voltar ao mundo como o conhecíamos antes e vamos ver o aumento do número de casos, é uma inevitabilidade que foi aqui claramente demonstrada", apontou, não esclarecendo se o partido apoia ou não a posição do Presidente da República.

Já Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, manifestou o seu apoio a um levantamento gradual das medidas de contenção decretadas devido à pandemia de Covid-19, mas afirmou que é necessário ser desenhado um “plano seguro e claro” e de forma calendarizada.

Na ótica do CDS, o desconfinamento deve ser feito “de forma gradual, leve e sustentada para não comprometer todos os esforços” feitos até agora pelos portugueses, devendo ser “acompanhado e acomodado por um conjunto de medidas de saúde pública que salvaguardem este alívio”.

Também o PCP afirmou ser a favor do levantamento do confinamento social, mas advertiu que só tomará posição face às medidas "em concreto" tomadas pelo Governo e exigiu "condições de segurança" aos cidadãos.

Jorge Pires, membro da Comissão Política do partido, disse que os comunistas "acompanham a necessidade de começar a desconfinar", considerando mesmo tratar-se "de uma questão central".

Por outro lado, o partido Pessoas-Animais-Natureza vincou a sua preocupação com o levantamento do estado de emergência e alertou para uma retirada abrupta das medidas já tomadas.

Não podemos deixar de mostrar alguma preocupação com o facto do levantamento do estado de emergência, dando preferência aqui a um outro estado, que é o de calamidade", considerou Inês Sousa Real

No final da reunião no Infarmed, o presidente da Iniciativa Liberal recordou que o partido já votou duas vezes contra a sua renovação e que poderá ser igualmente contra uma eventual declaração de situação de calamidade, sem escrutínio do parlamento. Ainda assim, João Cotrim Figueiredo afirma que a intenção de Marcelo de colocar um fim ao estado de emergência é a correta.

Se agora o Presidente da República acha que não deve propor renovação do estado de emergência, nós estaremos certamente de acordo, agora depende pelo que é substituído", alertou.

Cotrim Figueiredo salientou que a situação de calamidade, que o Governo já admitiu ser uma possibilidade para quando terminar o período de emergência, "é decretada apenas pelo Governo e sem escrutínio da Assembleia da República".

Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, lembrou que o Bloco de Esquerda, aquando da última renovação do estado de emergência já tinha dito que considerava que aquela devia mesmo ser a última prorrogação neste período “se os dados se mantivessem”.

Assim, a coordenadora do partido afirmou estar de acordo, mas alertou para a urgência de legislação para apoio social para a fase seguinte.

Já na ótica de André Ventura, deputado único do Chega, “voltar atrás” no desconfinamento poderá ter a nível económico e de saúde pública.

O líder demissionário do Chega defendeu que “é importante não dizer uma coisa hoje e amanhã outra” e questionou “qual é o ponto” em que Portugal terá de “voltar atrás e qual é o impacto que isso pode ter na vida das pessoas mas também da economia”.