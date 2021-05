O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou esta terça-feira que os migrantes que serão transferidos para o Zmar vão permanecer "na zona não privada do parque de campismo".

"Não tem nenhum sentido tanta coisa que vi por aí dita", afirmou Eduardo Cabrita, acrescentando que "o Estado é o maior credor do Zmar", numa referência ao processo de insolvência da unidade.

A transferência dos migrantes para as várias infraestruturas do concelho pode acontecer ainda esta terça-feira, dia em que começam também os testes de despiste à covid-19.

Eduardo Cabrita detalhou que a Base Aérea de Beja e a Base Naval do Alfeite estão "à disposição de Odemira". Contudo, adiantou que há agora outros instrumentos que poderão ser utilizados.

Na Pousada da Juventude serão colocadas "pessoas positivas assintomáticas que não tenham condições de permanência no seu local de alojamento". Já os casos negativos "poderão ser colocados na residência de estudantes de Odemira".

A nossa prioridade é a saúde pública", destacou.

No final da reunião da task-force da situação pandémica no concelho, em que participou também a ministra da agricultura, o ministro fez uma "avaliação muito positiva do esforço feito por todos" em Odemira.

Foram realizados 11.000 testes no último mês no concelho, tendo este completado a vacinação em todos os cidadãos identificados com mais de 60 anos.

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola.

O ministro fez o balanço da cerca sanitária ao longo da última semana, destacando que não houve um agravamento da pandemia nas 11 freguesias sem cerca sanitária e não houve registo de casos em São Teotónio e Almograve nos últimos dias.

A evolução prova que estamos no caminho certo e temos que manter esta resiliência que reduz a incidência para menos de metade nestas duas freguesias", destacou, remetendo a decisão do levantamento da cerca para o Conselho de Ministros

Autarca "confiante" que a cerca termine esta semana

O presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, está "confiante" que a cerca sanitária no concelho termine já esta quinta-feira, ainda que se mantenham medidas para que a situação não regrida.