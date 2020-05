A Assembleia da República vai debater na generalidade a 19 de junho o Orçamento do Estado suplementar, relacionado com a pandemia de Covid-19, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes.

De acordo com a porta-voz deste órgão, a socialista Maria da Luz Rosinha, ainda não foi fixada a data da votação final global do documento, que dependerá da forma como decorrerem os trabalhos na especialidade.

A conferência de líderes fixou igualmente a data do debate do Estado da Nação - última grande discussão parlamentar da sessão legislativa - para 22 de julho, podendo o último plenário para votações realizar-se logo no dia seguinte, em 23 de julho.