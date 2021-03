O ministro da Administração Interna afirmou esta quinta-feira que Portugal atravessa o "maior desafio de coesão nacional", referindo-se à pandemia de covid-19.

Eduardo Cabrita, que falava no debate que culminou na aprovação do 14.º estado de emergência, diz, tal como o Presidente da República e o primeiro-ministro, entende que o estado de emergência deve acompanhar o desconfinamento, cuja data final está prevista para 3 de maio.

Perante aquilo que parece ser a efetividade das medidas em vigor, o Governo verifica que "Portugal tem hoje cerca de um sexto dos casos ativos que tinha no final de janeiro".

O número de internamentos reduziu em cerca de um quinto em relação há mês e meio", acrescentou, referindo ainda uma "consolidação" dos dados relativos aos internamentos em cuidados intensivos.

Comparando com há um ano atrás, Eduardo Cabrita realça que Portugal está melhor, tanto a nível de casos como a nível de mortes.

Falando da semana que se estende até à Páscoa, o ministro diz que se joga a "capacidade de fazer um esforço coletivo".

Depende de todos nós [prosseguir o desconfinamento]", reiterou.

Apelando à resiliência dos portugueses, Eduardo Cabrita afirma que será o controlo da transmissão durante esse período que vai permitir a reabertura das atividades letivas presenciais nos 2.º e 3.º ciclos, bem como a reabertura das esplanadas dos restaurantes ou as lojas de rua.

Depende do que fizermos nos próximos dias, até à Páscoa. Por isso, queria demonstrar a minha confiança nos portugueses, nas autoridades de saúde e nas forças de segurança", afirmou.

Sobre as medidas previstas para o controlo da pandemia, Eduardo Cabrita reafirmou a aposta na testagem e no reforço da vacinação, afirmando que este último ponto se faz num caminho lado a lado com a Europa, deixando críticas àqueles que pediam ao Governo que negociasse vacinas de forma unilateral.

Assim, e traçando um cenário da vacinação global, o ministro congratulou-se com os dados de vacinação junto dos grupos prioritários, lembrando o arranque da vacinação nos professores e auxiliares de educação, que arranca no próximo fim de semana.