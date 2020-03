O PCP considerou esta terça-feira prematura a eventual declaração do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, até se esgotarem as medidas do atual estado de alerta, e não revelou como poderá votar um decreto no parlamento, na quarta-feira.

Numa conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa, Jorge Pires, da comissão política do partido, afirmou que “é preciso verificar o que vai resultar destas medidas” adotadas pelo Governo com a declaração do estado de alerta no país e “potenciar novas medidas”.

É isso que tem de se fazer. Mais à frente, se verificarmos que é preciso adotar outras medidas, pelo evoluir da situação, o PCP também ponderará outras medidas”, afirmou.

Jorge Pires escusou-se a antecipar o sentido de voto do PCP caso, na quarta-feira, seja votado o decreto de estado de emergência, por proposta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.