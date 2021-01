O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, está em isolamento profilático, devido a um contacto com um funcionário da autarquia que testou positivo à covid-19, confirmou à TVI fonte oficial da presidência da câmara. O autarca já realizou o teste e o resultado foi negativo. Apesar disso, vai manter-se isolado e a trabalhar a partir de casa até ao dia 8 de fevereiro, seguindo a recomendação que lhe foi feita pelo [Agrupamento de Centros de Saúde] Ocidental.

A autarquia tinha realizado testes a todos os voluntários que participaram na recolha de votos dos eleitores confinados em casas e nos lares. Um desses funcionários testou positivo ao vírus.

Apesar de estar em quarentena, Rui Moreira continua a trabalhar. À Lusa, o gabinete do presidente explica que as reuniões têm acontecido forma telemática, "como foi aliás o caso da reunião intercalar de Executivo desta manhã ou dos Conselho Municipal de Finanças e Reunião do Executivo ontem [segunda-feira]" que ocorreu por via telemática, regressando ao modelo que a autarquia impôs em janeiro.