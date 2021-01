O Ministério da Administração Interna divulgou esta sexta-feira as diferentes regras relativas aos voos internacionais. Com vários países a tentarem impedir a chegada massiva das novas variantes britânica e sul-africana de covid-19, confirmadas como mais contagiosas, foram definidos níveis com restrições variadas.

Assim, os únicos países a partir dos quais se pode viajar sem quaisquer restrições na União Europeia e Espaço Schëngen são a Finlândia e Noruega, os únicos a registarem menos de 150 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Num nível acima estão os países que têm entre 150 a 500 casos por 100 mil habitantes. A viajantes oriundos destes locais exige-se que apresentem um teste PCR negativo à covid-19 nas 72 horas que antecedam a viagem.

Dentro deste grupo estão países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Roménia, Suécia e Suíça.

O nível mais grave, com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, onde está incluído Portugal, exige a obrigatoriedade de teste negativo à covid-19 nas 72 horas antes da viagem.

Adicionalmente, os viajantes oriundos destes países estão sujeitos a uma quarentena obrigatória de 14 dias num domicílio ou em local a ser definido pelas autoridades de saúde.

Além de Portugal, encontram-se neste grupo Espanha, Irlanda e República Checa.

A União Europeia definiu ainda outros três níveis que abordam as restrições impostas a viajantes fora do espaço comunitário e Espaço Schëngen.

Assim, os países que sejam considerados seguros pelo Conselho da União Europeia estão apenas sujeitos à apresentação de um teste PCR negativo nas 72 horas prévias à viagem.

Para Reino Unido e Brasil estão impostas restrições específicas, que passam pela suspensão de todos os voos de e para aqueles países até 14 de fevereiro.

Para todos os restantes países estão permitidas apenas as viagens essenciais, havendo ainda a obrigatoriedade de apresentação de teste PCR negativo.