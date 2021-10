A Assembleia da República vai manter o seu normal funcionamento até à publicação do decreto de dissolução do parlamento pelo Presidente da República, afirmou a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, Maria da Luz Rosinha.

Segundo a deputada e dirigente socialista Maria da Luz Rosinha, o parlamento “estenderá os seus trabalhos com toda a normalidade até ao momento em que seja publicado o decreto por parte do senhor Presidente da República”, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Até a essa data, tudo funcionará normalmente. Depois, cessa os seus trabalhos, mas mantém-se a Comissão Permanente da Assembleia da República”, adiantou a porta-voz da conferência de líderes parlamentares.

A conferência de líderes desta quinta-feira fez agendamentos para reuniões plenárias que se realizarão nos próximos dias 2, 4 e 5 de novembro.

À saída da reunião, o deputado João Oliveira (PCP) defendeu que a "Assembleia da República deve prosseguir o seu normal funcionamento" para resolver os "problemas alargados do país", e, para tal, é necessário que tanto o Parlamento como o Governo façam "pleno uso das suas competências e funções".

O deputado comunista lembrou, aliás, que o Governo tem ao seu dispor o Orçamento deste ano, e apelou para a "solução dos problemas alargados do país" com esse orçamento.

"O que é fundamental é que se dê resposta aos problemas do país. Não há razão nenhuma para que [a AR e o Governo] deixem de exercer as suas competências", defendeu.

O deputado Pedro Filipe Soares (BE) também falou aos jornalistas após a reunião, e revelou que Marcelo Rebelo de Sousa "deu nota da sua vontade de dissolução da Assembleia da República" durante a audiência desta quarta-feira com o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e com o primeiro-ministro, António Costa.

"O Sr. Presidente da República deu nota da vontade de dissolução da Assembleia da República. Para o Bloco de Esquerda, a dissolução do Parlamento não foi e não é uma inevitabilidade do chumbo do Orçamento", adiantou.

Face à intenção de dissolver a AR, manifestada por Marcelo Rebelo de Sousa e pelo primeiro-ministro, António Costa, naquela audiência, o BE apresentou duas ideias que considera "fundamentais" até ao fim do período de dissolução do Parlamento.

Em primeiro lugar, "que os processos legislativos pendentes fossem concluídos, nomeadamente a Lei de Bases do Clima". Os bloquistas esperam pela sua conclusão "até ao fim do período de dissolução", propondo mesmo a "próxima semana".

Os bloquistas pretendem também dar continuidade a "processos legislativos que foram concluídos, mas que foram vetados" pelo Presidente da República, designadamente a legislação sobre a morte assistida.

No próximo sábado, Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os partidos, e, de acordo com Pedro Filipe Soares, o Bloco vai "manifestar a sua posição" de que "não era inevitável que o chumbo do Orçamento levasse à dissolução do Parlamento e à convocação de eleições".

Para o Bloco, "há várias hipóteses constitucionais em cima da mesa" além da dissolução do Parlamento, nomeadamente a apresentação de um novo Orçamento do Estado para 2022 por parte do Governo.

"Estaríamos disponíveis para ouvir essas possibilidades", garantiu.

Na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, o plenário será preenchido com declarações políticas, enquanto no dia 4 proceder-se-á reapreciação dos vetos do Presidente da República referentes à eutanásia e Programa de Apoio à Economia Local (PAEL).

Para este dia 4 de novembro, além de petições sobre temas diversos, estão também agendadas quatro iniciativas do Governo, duas das quais sobre reestruturação de empresas e extradição e perda de bens.

Finalmente, no dia 5, a Assembleia da República vai proceder à apreciação do relatório da provedora de Justiça, além da discussão em plenário de mais um conjunto de petições.