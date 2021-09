Carlos Moedas acusou, durante o seu primeiro frente-a-frente, Fernando Medina de fazer uma má gestão do planemento das ciclovias em Lisboa, reiterando que, se for eleito, a pista na avenida Almirante Reis "é para acabar".

"Já mudou quatro vezes", justificou, destacando que tomada de posição não tem nada a ver com uma alegada aversão a bicicletas. "Eu gosto de andar de bicicleta, andei de bicicleta em Bruxelas durante anos, mas precisamos de ciclovias bem feitas", disse, acrescentando que muitas sofrem de um declive de 11% e aponta o caso concreto da Avenida de Berna, que "entra para cima do passeio".

"Alguém em Lisboa põe um filho de 14 ou 15 anos a ir de bicicleta para a escola?", acusando o autarca de criar estruturas perigosas.

"Morreram 26 pessoas nas ciclovias em Lisboa, em 2019", aponta Moedas, mas Medina desvaloriza a credibilidade: "Carlos, por amor de Deus".

Medina, no entanto, nega que tenha existido falta de planeamento e explica que, no caso da Almirante Reis, a ciclovia foi provisória e adaptada "não quatro, mas uma única vez".

"O problema de Carlos Moedas é que adotou a agenda automóvel e, portanto, quer passar comos e fosse moderninho. Um camaleão. Quer estar bem com deus e bem com Deus e com o Diabo, mas sabe que isso em política não funciona", acusa.