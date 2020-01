O Parlamento discutiu esta quinta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade, estando a votação agendada para sexta-feira.

André Ventura, porta-voz do Chega, começou o seu discurso em tom de ironia ao dizer a António Costa que "tinha saudades" de o ver no Parlamento a responder "com realismo às questões".

Este Orçamento de realismo tem muito pouco. Como é que é possível termos um Orçamento cuja base em termos de preços do petróleo já está desatualizado no dia em que estamos aqui a discuti-lo? É qualquer coisa de extraordinário que a desatualização seja quase mais rápida do que as palavras do Governo nesta matéria".

O deputado único seguiu a mesma ótica do PSD e do CDS-PP e questionou o Governo sobre o aumento da carga fiscal prevista neste Orçamento.

É ou não é verdade que esta é a maior carga fiscal de sempre? É que Bruxelas diz que é, o senhor ministro diz que não e ainda a semana passada tivemos a Comissão Europeia a dizer que a carga fiscal será recorde em 2020. Alguém está enganado ou algém está a enganar os portugueses. É bom que fique esclarecido".

Sobre as cativações, Ventura perguntou diretamente se estas iriam ou não ser aumentadas, uma vez que a unidade de apoio ao Orçamento disse que iria existir um aumento de 25%: "se for verdade, este Orçamento só tem uma palavra, é um mero programa. Não é mais do que isso".

Por último, defendeu que retirar competências ao Tribunal de Contas "é de uma gravidade extraordinária".

Relativamente ao aumento da craga fiscal, António Costa disse que já está habituado às divergências entre as previsões da comunidade europeia e as do ministro das Finanças: "só lhe respondo o seguinte, daquilo que tenho constatado, o ministro das Finanças tem acertado sempre e a Comissão Europeia tem falhado sempre". Garantiu ainda que não vai haver mais cativações e que a norma se mantém igual à do ano anterior.

João Cotrim de Figueiredo: o melhor, o pai e o nobel dos Orçamentos

João Cotrim de Figueiredo, deputado eleito do Iniciativa Liberal, disse que ia ser "cuidadoso" com o seu discurso porque não queria "ferir a suscetibilidade" de António Costa em relação à proposta para o OE2020.

Eu vou ser cuidadoso, porque vi o enlevo com que falou deste Orçamento: 'o melhor Orçamento de sempre', 'o pai de todos os Orçamentos', 'o nobel dos Orçamentos' e eu não quero ferir a sua suscetibilidade, nem invocar a ira parlamentar".

De seguida, admitiu que o partido coincide com a proposta do Governo num ponto: a redução da dívida pública. No entanto, a forma de o conseguir já é discutível.

O PS não quer, e a Iniciativa Lieberal quereria, que o excedente orçamental fosse devolvido aos portugueses sob a forma de mais rendimento, que o crescimento pudesse ser superior e que a redução da dívida pública se fizesse pelo racio do PIB, que é o que verdadeiramente interessa, e que seria muito mais rápido do que o cenário que o PS escolhe".

Deixou um aviso ao primeiro-ministro ao dizer que se vai haver mais impostos, porque isso, na ótica do Governo, produz mais crescimento, "acho bem avisarmos já os portugueses, a começar por estes que estão aqui nas galerias, que nos próximos anos para crescer mais, vamos ter mais impostos".

António Costa disse que não partilhava do "pensamento mágico" de que a baixa dos impostos significa mais crescimento e que isso "nunca tinha sido demonstrado em sítio algum".