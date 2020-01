O Parlamento discutiu esta quinta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade, estando a votação agendada para sexta-feira.

André Silva, porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), começou por dizer que na proposta do Governo discutida esta tarde constavam medidas que "sinalizámos e valorizamos", como por exemplo o aumento do IVA das touradas. Ainda assim, defendeu que os problemas do país não estão a ter a atenção devida.

Este é um Orçamento avestruz. Aparentemente, por falta de coragem para afrontar alguns interesses, o Governo prefere pôr a cabeça debaixo da areia para não ter de encarar o complexo desafio de enfrentar, de forma consequente, os problemas do país".

Criticou António Costa quando este afirmou que o OE2020 era coerente com os desafios ao combate das alterações climáticas e que essas medidas apresentadas são insuficientes.

O primeiro-ministro tem dito e repetido que este é o melhor Orçamento que já apresentou, mas mais, diz ser um Orçamento coerente com os desafios assumidos pelo Governo, tais como o combate às alterações climáticas ou reduzir as desigualdade. (...) manter insenções fiscais à queima do carvão, à navegação marítima e ao transporte aéreo é o melhor que o Governo consegue fazer? São estas as opções coerentes no combate às alterações climáticas?"

Dirigindo-se a Mário Centeno disse que todas as propostas de política fiscal apresentadas pelo PAN foram rejeitadas, como taxar os fósseis ou os resíduos não reciclados.

Por fim, deixou um alerta ao primeiro-ministro sobre a construção do Aeroporto do Montijo: "vai meter água e quando isso acontecer, quanto muito, vai lá poder aportar hidroaviões".

Costa disse que os Orçamento "procura ser coerente com todos os desafios estratégicos, a começar pelo combate às alterações climáticas" e enumerou algumas das alterações previstas para os subsídios ambientalmente nocivos.