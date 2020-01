O Parlamento discute esta quinta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade, estando a votação agendada para sexta-feira.

Cecília Meireles, líder parlamentar do CDS-PP, disse que o a proposta do Governo era uma continuidade da "propaganda" socialista, que mantém o "enorme abismo da realidade do país".

Senhor primeiro-ministro, é de facto um Orçamento de continuidade, sobretudo, e infelizmente, no enorme abismo que separa a propaganda do seu Governo, e as suas palavras aqui, da realidade do país e dos números".

A deputada criticou António Costa por dizer que o IRS das famílias ia baixar quando, na verdade, o que está previsto é o contrário: "o senhor primeiro-ministro prevê arrecadar 35 vezes mais impostos do que prevê devolver em IRS às famílias portugueses. Isto demonstra bem a diferença que vai entre a sua propaganda e a realidade".

Cecília Meireles foi mais longe e referiu que a diminuição da carga fiscal, além de não ser uma prioridade para o Governo, também não o é para os partidos que o apoiam, criticando ainda as abstenções anunciadas para a votação de sexta-feira.

A baixa de impostos não é uma prioridade nem para o Governo, nem para nenhum dos partidos que constitui esta nova geringonça em que agora o novo voto a favor é a abstenção. (...) Nenhum exgiu uma diminuição da carga fiscal ou sequer, o mínimo dos mínimos, uma manutenção da carga fiscal para viabilizar o Orçamento".

Deixou críticas às condições do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, ao facto dos profissionais irem receber formação de auto-defesa: "isto é gravíssimo". E, por último, deu conta de que o aumento das pensões mais baixas na última legislatura tinha sido de 8,79 euros, mas, no entanto, no tempo da troika essas mesmas pensões aumentaram 12,01 euros: "é esta a noção de justiça social do Partido Socialista e dos partidos da geringonça".

Em resposta, António Costa disse que "não valia a pena fazer-se malabarismo com os números".