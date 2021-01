O primeiro debate televisivo para as Eleições Presidenciais foi marcado por uma troca de elogios inesperada entre Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias.

O Presidente da República e recandidato ao cargo começou a sua intervenção por "agradecer à deputada pelo que tem feito por Portugal na Europa e cá dentro".

Marisa também "deu o braço a torcer" a Marcelo e referiu que "houve pontos em que nos encontrámos, como os Cuidadores Informais", mas apontou falhas à atuação do atual Presidente. Ainda assim, Marcelo prosseguiu com os elogios ao Bloco de Esquerda, por ter sido coerente até ao fim na lei de bases da saúde.

É verdade que o Bloco de Esquerda consistentemente tem uma posição que, mesmo com todas as restrições, é mais drástica e fica isolado no Parlamento", disse Marcelo.