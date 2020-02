A deputada Joacine Katar Moreira, ex-dirigente do Livre, entregou ao partido a sua carta de desvinculação, deixando oficialmente de pertencer àquela força política, confirmou fonte oficial à Lusa.

A carta de desvinculação já foi recebida pela direção do partido.

Na segunda-feira, Joacine Katar Moreira passou a exercer o mandato como deputada não inscrita, deixando de representar o Livre, partido pelo qual foi eleita e que lhe retirou a confiança política na sexta-feira anterior.

A deputada esteve reunida com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, durante cerca de 10 minutos, antes da sessão plenária, e comunicou-lhe a decisão de passar ao estatuto de deputada não inscrita.

Antes, uma delegação do partido Livre esteve também reunida com Ferro Rodrigues. No final da reunião, um dos porta-vozes da direção Pedro Mendonça desejou "felicidades" a Joacine e frisou que o partido vai continuar ativo politicamente.

Na passada sexta-feira, a 44ª Assembleia do Livre retirou a confiança política a Joacine Katar Moreira depois de uma reunião que durou mais de sete horas.