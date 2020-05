António Costa anunciou, esta sexta-feira, as medidas da segunda fase do plano de desconfinamento. Uma das mais esperadas, a reabertura das praias, foi também anunciada: os areais reabrem a de junho, mas com regras.

Esta é uma das medidas mais relevantes da segunda fase do plano do Governo de levantamento gradual de restrições face à pandemia de Covid-19 e foi transmitida por António Costa no final do Conselho de Ministros.

Assim, para que se regress ao areal em segurança terá de haver distanciamento físico de 1,5m entre utentes (que não façam parte do mesmo grupo), afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos e que estão interditas atividades desportivas com duas ou mais pessoas (exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares).

O estado estado de ocupação será anunciado através de sinalética tipo semáforo: verde: ocupação baixa (1/3); amarelo: ocupação elevada (2/3); vermelho: ocupação plena (3/3).

Esta informação será atualizada de forma contínua, em tempo real, através da app "Info Praia". Está interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado.

Há ainda a possibilidade de interdição da praia por motivo de proteção de saúde pública, em caso de cumprimento grave das regras pelas concessionárias ou pelos utentes.

Visitas a lares por familiares retomadas

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a partir de segunda-feira serão retomadas as visitas a lares de idosos por parte de familiares, embora ainda com restrições em relação ao número de pessoas.

"A partir de segunda-feira vai ser possível retomar as visitas a lares por parte de familiares", declarou o primeiro-ministro, após referir que as restrições a estas visitas "foi uma das decisões mais difíceis" tomadas pelo seu executivo.

O regresso das visitas por parte de familiares, porém, segundo António Costa, continuarão a ter restrições em termos de número de pessoas e de normas de distanciamento social no interior dos lares.

Plano de Desconfinamento

18 de maio

Comércio e restauração Lojas com porta aberta para a rua até 400m2 ou partes de lojas até 400m 2 (ou maiores por decisão da autarquia)

Restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas Lotação a 50% Esplanadas Normas acordadas entre DGS e AHRESP

Escolas 11º e 12º anos ou 2º e 3º anos de outras ofertas formativas (10h-17h)

Creches Abertura com opção de manter o apoio à família caso os pais decidam continuar em casa 23.9085 testes realizados - 80% dos funcionários já testados

Cultura Abertura de museus, monumentos e palácios

Lares Um visitante por utente, uma vez por semana (máximo 90 min.) com marcação prévia Distanciamento físico, máscara e regras de higienização



30 a 31 de maio

Celebrações Religiosas Celebrações comunitárias de acordo com regras definidas entre DGS e confissões religiosas



1 de junho

Trabalho Teletrabalho parcial

Serviços públicos Lojas de cidadão Uso obrigatório de máscara Atendimento por marcação prévia

Comércio e restauração Lojas com área superior a 400m 2 ou inseridas em centros comerciais

Escolas e Equipamentos Sociais Creches / Pré-escolar / ATLs

Cultura Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos Com lugares marcados Lotação reduzida Distanciamento físico.



6 de junho

Praias: utilização do areal distanciamento físico de 1,5m entre utentes (que não façam parte do mesmo grupo) afastamento de 3m entre chapéus de sol, toldos ou colmos interditas atividades desportivas com 2 ou mais pessoas (atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares)

Praias: toldos, colmos e barracas em regra, cada pessoa ou grupo só pode alugar de manhã (até 13:30) ou tarde (a partir das 14:00) máximo de 5 utentes

Praias: estado de ocupação anunciado através de sinalética tipo semáforo: verde: ocupação baixa (1/3) amarelo: ocupação elevada (2/3) vermelho: ocupação plena (3/3) Informação atualizada de forma contínua, em tempo real, designadamente, na app 'Info Praia' e no site Interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado

Praias: regras gerais Possibilidade de interdição da praia por motivo de proteção de saúde pública, em caso de cumprimento grave das regras pelas concessionárias ou pelos utentes.



