O PSD defendeu esta terça-feira que existe margem, em função dos dados da evolução da pandemia de covid-19, para usar “outros instrumentos legais” para lá do estado de emergência, embora remetendo essa avaliação para o Presidente da República.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o vice-presidente da bancada do PSD Ricardo Baptista Leite considerou que existem condições para o país, a nível nacional, avançar na próxima segunda-feira para a última fase do processo de desconfinamento.

Pouco depois de ter assistido, por videoconferência, à reunião do Infarmed que reúne os principais responsáveis políticos e especialistas, Ricardo Baptista Leite considerou existir uma “tendência positiva” na gestão da pandemia de covid-19, o que apontou como “um sinal de esperança”.

Questionado se existem condições para o país avançar para a última fase do desconfinamento, Baptista Leite respondeu afirmativamente.

Do ponto de vista epidemiológico, estão reunidas as condições para, de forma geral, prosseguir com o plano de desconfinamento. Em linha com o que o PSD sempre defendeu, deve haver medidas diferenciadas para as localidades que ainda continuam no ‘amarelo’ e no ‘vermelho’ [da matriz de risco] e o país como um todo possa continuar a funcionar, as crianças a ir às escolas, as empresas estarem abertas. No fundo, que o país possa iniciar a reconstrução das cinzas”, apelou.