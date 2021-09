Os bares e as discotecas vão reabrir a 1 de outubro, com obrigatoriedade de apresentação de certificado digital.

No mesmo dia, terminam também as limitações de horários no setor da restauração. O número de pessoas por mesa também passa a ser ilimitado em restaurantes, cafés e pastelarias.

Estabelecimentos comerciais, casamentos, batizados e espetáculos culturais também deixam de ter número máximo de pessoas.

O certificado digital continuará a ser condição de acesso”, alerta o primeiro-ministro.

Portugal está próximo dos 85% da população com a vacinação contra a covid-19 completa e vai entrar na terceira, e última, fase do Plano de Desconfinamento apresentado pelo Governo, no dia 29 de julho.

Estamos agora em condições de avançar para a terceira fase, que tínhamos anunciado no dia 29 de julho. O país avançará do estado de contingência para o estado de alerta", anunciou António Costa.

Com a entrada no estado de alerta e o alívio das restrições, o primeiro-ministro alerta que o SARS-CoV-2 não desapareceu e apela ao comportamento responsável dos portugueses.