A ministra da Justiça sublinhou esta quinta-feira, em conferência de Conselho de Ministros, que a fuga de João Rendeiro é um "resultado que gera grande desconforto social e também desconforto entre agentes da justiça". Francisca Van Dunem realçou ainda que "é prematuro antecipar a necessidade de alterações legislativas".

Francisca Van Dunem destacou que o Governo não pode, de cada vez que ocorre um problema no sistema, ir à procura de alterar as leis. "De outro modo, nem os próprios agentes do sistema serão capazes de assimilar a quantidade de mudanças que teremos de fazer".

"Precisamos de pensar na lei, nos comportamentos e na leitura que é feita da lei e no modo, obviamente em que as leis serão aplicadas", disse Van Dunem, acrescentando que essas observações devem ser analisadas com "maior ponderação dos factos" que envolvem o caso.

Van Dunem reiterou ainda que está convencida de que o sistema tem mecanismos "que vão permitir esclarecer aquilo que se passou".

A ministra respondia a uma questão relativa às afirmações de Adão Carvalho, que destacou que admitiu a necessidade de mudanças na lei depois de sublinhar que é preciso impedir que a sucessão de recursos judiciais impeça o cumprimento de penas.