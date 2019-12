O PSD anunciou hoje que devolveu meio milhão de euros à Assembleia da República relativos a uma subvenção das eleições autárquicas de 2013 “recebida em excesso”, um erro “identificado há vários anos” mas que só agora foi possível corrigir.

No passado dia 29 de novembro, o Partido Social Democrata pagou à Assembleia da República uma verba de 500 mil euros relativos a uma subvenção recebida em excesso no âmbito das eleições autárquicas de 2013”, refere em comunicado.

O PSD aponta que “apesar do 'erro' ter sido identificado há vários anos”, a verba ainda não tinha sido devolvida e “tal só foi possível em resultado da gestão controlada das contas do partido, que nos últimos dois anos estabilizaram os recursos financeiros disponíveis do PSD”.

O partido liderado por Rui Rio adianta também que “existe ainda uma verba remanescente” a devolver, mas não refere qual o valor.

Ainda assim, os sociais-democratas salientam que também esta situação ficará resolvida “logo que realizado o acerto das contas dessa subvenção recebida em excesso”, mas “propôs já que fosse deduzida mensalmente e diretamente na subvenção estatal que recebe da Assembleia da República”.

No mesmo comunicado, o PSD assinala que “continua alinhado na redução do seu passivo financeiro, no cumprimento das suas obrigações e, em especial, neste caso, na devolução voluntária de montantes que pertencem aos contribuintes e que foram então recebidos em excesso”.