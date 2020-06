O PS assinala na quarta-feira o Dia de Portugal com uma conferência digital com representantes das comunidades portuguesas e durante a qual será transmitida uma comunicação a cargo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A conferência, intitulada "Portugal de hoje pelo olhar das comunidades portuguesas", inicia-se pela 17:00, será encerrada pelo secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro, e poderá ser acompanhada pela página do PS na rede social Facebook.

Estarão presentes portugueses residentes em França, Luxemburgo, Suíça, África do Sul, Brasil e Canadá, sendo o debate moderado pelos deputados socialistas eleitos pelos círculos da Europa, Paulo Pisco, e Fora da Europa, Paulo Porto.

Segundo o PS, os participantes "irão dar a sua visão sobre o Portugal de hoje, bem como a sua visão para o futuro do país".

Esta terça-feira, pelas 15:00, o secretário-geral adjunto do PS recebe membros da "Global Shape Lisbon Hub" - um grupo de jovens que vai apresentar um documento com "50 medidas para um debate intergeracional de fundo na sociedade portuguesa pós-covid-19".

De acordo com o PS, esta entidade pertence à "Global Shapers Community", que foi criada em 2011 no âmbito do Fórum Económico Mundial.