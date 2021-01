A diretora-geral da Saúde afirmou esta terça-feira que no dia das eleições presidenciais haverá mais mesas de voto e outras medidas para evitar aglomerações de pessoas, no âmbito da contenção de contágios pelo novo coronavírus.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da covid-19, Graça Freitas referiu que “a Comissão Nacional de Eleições e os ministérios respetivos” envolvidos na preparação das presidenciais marcadas para dia 24 estão “a estudar a forma de, nos locais em que as eleições vão acontecer, não se verificarem aglomerados”.

Isso passará pelo aumento do número de mesas de voto e pela criação de regras de acesso como as que se verificam para lojas e outros estabelecimentos comerciais.

Sabemos que temos as salas para votar, que serão em maior número para dispersar mais as pessoas e depois, as regras serão semelhantes às que já existem para outros estabelecimentos comerciais”, declarou.