António Pires de Lima, histórico militante do CDS-PP anunciou este sábado a sua desfiliação do partido. Em entrevista à SIC Notícias avançou que "amanhã" deixará "de ser militante".

O anúncio surge no mesmo dia em que foi comunicado o abandono do partido de Adolfo Mesquita Nunes e depois de o Conselho Nacional do CDS-PP ter aprovado o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo do partido, que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego.

O antigo dirigente já se tinha manifestado contra este adiamento, sublinhando que "um ato de incoerência". O antigo ministro salientou que "este congresso já estava marcado e as datas que foram escolhidas dentro de quatro semanas são perfeitamente compatíveis com a marcação de eleições, venha a acontecer essa marcação em janeiro ou em fevereiro".