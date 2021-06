O coordenador para a covid-19 na região de Lisboa, e também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Duarte Cordeiro, não foi tão assertivo quanto o Presidente da República a afirmar que Portugal não voltará ao estado de emergência, mas assumiu, esta noite, na TVI24, que será "difícil" colocar o assunto em cima da mesa.

Para Duarte Cordeiro, não é preciso recorrer ao estado de emergência para implementar medidas restritivas, como aquelas que foram agora impostas ao concelho de Lisboa, obrigado a recuar no confinamento devido ao número de casos de covid-19.

Acho difícil [voltar ao estado de emergência], tendo em conta a circunstância em que estamos do plano de vacinação, tendo em conta as expectativas que temos para cumprir até ao final de julho em termos de plano de vacinação, que o cenário se coloque em cima da mesa. Reduzir os horários do comércio e da restauração ao fim de semana num concelho como Lisboa é uma medida com muita violência. Não precisamos de ir ao estado de emergência para implementar medidas duras como as que estamos a implementar nesta fase", defendeu.