O PSD acusou esta terça-feira o ministro da Educação de estar em “confinamento” desde que assumiu funções e de “irresponsabilidade política” por “continuar a culpar o governo anterior pelo mau desempenho do atual”.

Tem sido um ministro ausente, fugidio, que aparece a público com intermitências para fazer mais uns quantos anúncios, umas quantas promessas, para desfiar uma narrativa oca, sem rumo e sem estratégia”, criticou o vice-presidente da bancada Luís Leite Ramos, no arranque do debate de urgência sobre educação, requerido pelo PSD.