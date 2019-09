O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas disse esta segunda-feira à Lusa que o professor Álvaro Almeida está disponível para debater com Mário Centeno, que exige fazê-lo com um candidato a deputado.

Se o Dr. Mário Centeno acha que não deve debater comigo, então que venha debater com o professor Álvaro Almeida, que foi coautor do programa económico [do PSD] e, portanto, está tão à vontade para discutir o plano económico do PSD como eu e é, de facto, candidato a deputado pelo PSD no Porto”, afirmou hoje Joaquim Miranda Sarmento em entrevista à Lusa.

O também mandatário nacional da campanha do PSD explicou que o partido “teve dois autores ou dois coautores do programa económico”, que foram ele próprio e o professor Álvaro Almeida, da Faculdade de Economia do Porto.

O ministro Mário Centeno diz que só debate com candidatos e, portanto, até desafiou o Dr. Rui Rio para um debate. [Mário Centeno] não debate diretamente comigo, nem tinha de o fazer, mas diz que não debate comigo e a razão é que não sou candidato a deputado”, frisou na entrevista que será publicada na íntegra na quarta-feira.

“O professor Álvaro Almeida é candidato a deputado. Creio que é o sétimo ou oitavo da lista pelo Porto e o Dr. Mário Centeno creio que é o quinto da lista por Lisboa. Portanto, continuamos abertos a debater os dois programas económicos”, acrescentou.

O ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, mostrou-se hoje disponível para debater com o presidente do PSD, Rui Rio, ou com um candidato a deputado do PSD as previsões macroeconómicas dos programas eleitorais dos dois partidos.

"Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo", disse Mário Centeno aos jornalistas na sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa.

Apesar de se mostrar aberto a discutir com Rui Rio os programas, Mário Centeno assegurou ser "o oposto da fulanização da política em qualquer instância e em qualquer momento".

O debate público "não deve ser fulanizado, ao contrário daquilo que acabou por ser por quem, na verdade, não tem projeto para apresentar".

Na quinta-feira da semana passada, Mário Centeno não se tinha mostrado aberto a debater os programas macroeconómicos com Joaquim Sarmento, um dos responsáveis do programa e da área económica do PSD.

Estamos num processo eleitoral, tivemos os debates entre os líderes de cada um dos partidos. Esse é o debate que se espera que exista numa eleição. Todos os outros são feitos entre cabeças de lista e candidatos a deputados. Acho que não é desse debate que estamos a falar, portanto não é bem um debate eleitoral”, disse Mário Centeno na quinta-feira, à margem de um encontro com empresários na Nerlei - Associação Empresarial de Leiria.

O presidente do PSD, Rui Rio, tinha desafiado na terça-feira da semana passada o ministro das Finanças, Mário Centeno, a aceitar debater com o seu porta-voz para as Finanças, Joaquim Sarmento, as contas e modelos económicos dos dois partidos.

Esta segunda-feira, Mário Centeno disse que "os líderes debatem com os líderes, os candidatos debatem com os candidatos".

Já no domingo, relativamente à "grande confusão" entre Mário Centeno ministro e Mário Centeno candidato a deputado, Rui Rio afirmou que Centeno "aproveita-se em larga medida do facto de ser ministro das Finanças para fazer intervenções que são mais próprias de quem é candidato a deputado, como ele é, neste caso pelo círculo de Lisboa”.

Joaquim Miranda Sarmento, mandatário do PSD para as legislativas, disse esta segunda-feira à Lusa que os três riscos apontados por Mário Centeno no programa eleitoral do PSD foram um 'fait-divers' sem sustentação para que se fale menos de Tancos.

Interpreto [a conferência de imprensa de Mário Centeno hoje] como uma tentativa de criar um ‘fait-divers’, eventualmente para que se fale menos de Tancos. Eu acho que Tancos é o elefante na sala e, portanto, dificilmente deixará de se falar, mas quanto menos se falar, melhor para o PS”, afirmou hoje Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista à Lusa, que será divulgada na íntegra na quarta-feira.

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas admitiu “que possa ter havido essa intenção porque a conferência de imprensa acabou por se resumir a uma mão cheia de nada, com três críticas perfeitamente rebatíveis, com números atirados ao ar e sem qualquer sustentação por parte de alguém que é ministro das Finanças”.

Relativamente ao primeiro risco, do crescimento económico, Joaquim Miranda Sarmento recordou que, depois de o PSD ter apresentado o seu programa económico em julho, Mário Centeno disse que “as previsões de crescimento económico do programa do PSD lhe pareciam realistas”, criticando, sim, o controlo da despesa pública.

Aparentemente, terá mudado de opinião. Mas eu ressalvo que o crescimento previsto no programa do PSD para 2020 e 2021 é exatamente igual ao do Programa de Estabilidade, e só para 2022 e 2023 é que é ligeiramente superior”, referiu, adiantando que está em causa “uma diferença de 0,3 / 0,4 pontos percentuais, diferença essa inferior à revisão do PIB [Produto Interno Bruto] feita pelo INE [Instituto Nacional de Estatística] na semana passada”.

O INE melhorou, na semana passada, em sete décimas a taxa de crescimento do PIB em 2017, de 2,8% para 3,5%, tendo também revisto em alta, em três décimas, a taxa de crescimento de 2018, para 2,4%.

Sobre o segundo risco apontado por Mário Centeno, relativo à receita fiscal, Joaquim Miranda Sarmento disse à Lusa que, “do ponto de vista nominal, é possível arrecadar a receita” prevista pelo PSD, sustentando que os pressupostos “são exatamente iguais aos pressupostos do Conselho de Finanças Públicas”.

Se nós temos um bocadinho mais de crescimento por via das nossas políticas, por via das medidas que esperamos tomar, sobretudo nos primeiros dois anos, os pressupostos desse maior crescimento [do PIB] traduzido em receita fiscal são exatamente aqueles que o Conselho de Finanças Públicas usa. Portanto, aí o ministro Mário Centeno não tem qualquer razão”, disse.

Sobre o terceiro ponto alvo de crítica, relativo à despesa pública, em que Mário Centeno afirmou esta manhã faltarem 2,4 mil milhões face às promessas do maior partido da oposição, Joaquim Miranda Sarmento frisou desconhecer como é que Centeno “contabilizou as promessas do PSD”.

Vejo muito poucas promessas com impacto na despesa do ponto de vista do PSD, mas, mais uma vez, nas três principais rubricas da despesa: despesas com pessoal, prestações sociais e juros, nós usámos os pressupostos do cenário do Conselho de Finanças Públicas”, explicou.

Na entrevista à Lusa, Joaquim Miranda Sarmento disse também que “o ministro Mário Centeno está muito convencido” dos erros do PSD, “mas depois não é capaz de os demonstrar e também não é capaz de os rebater”.

Ele pode achar que nós não conseguimos controlar a despesa corrente primária a 2% ao ano, como nos propomos e que é o ponto chave do nosso programa. [Mas] nós temos medidas de reforma dos serviços públicos e de reforma do Ministério das Finanças que explicam como é que faremos esse esforço”, indicou o também professor de Finanças.

O ministro Mário Centeno, na qualidade de candidato a deputado pelo PS, considerou hoje que o PSD tem 4.750 milhões de euros por explicar no seu programa eleitoral, acrescentando que há propostas "materialmente impossíveis" no cenário social-democrata.