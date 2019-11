O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje não estar preocupado com o "risco" de a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 ser chumbada na Assembleia da República.

Se me pergunta se este é um Orçamento que me preocupa em termos de achar que há risco de não passar no parlamento, não me preocupa. Não exige nenhum exercício especial de respiração”, considerou o chefe de Estado, à margem da receção ao hoquista Ângelo Girão, no âmbito do ciclo de conferências de desportistas no Palácio de Belém.