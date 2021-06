O ministro da Administração Interna reconheceu, esta quarta-feira, no Parlamento, que existem lições a retirar sobre os festejes do final da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões, sem deixar de referir as "mentiras" de que o Governo foi alvo.

Temos sempre a aprender com aquilo que são as respostas a estes grandes desafios, mas queria aqui manifestar o reconhecimento do Governo pela capacidade operacional, mesmo quando são objeto de insidiosas mentiras, como foi a propalada instrução para uma não intervenção no Porto por parte de uma das unidades da Polícia de Segurança Pública".

Eduardo Cabrita disse que é pela capacidade de resposta das forças de segurança que Portugal continua nos corredores verdes do turismo e com os números da covid-19 controlados.