O ministro da Administração Interna anunciou hoje um reforço de 300 elementos no Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e a criação de 40 Equipas de Intervenção Permanente nos bombeiros no próximo ano.

Eduardo Cabrita avançou também que no próximo ano vai ser “relançado o corpo da guarda florestal, com mais 200 elementos”.

Os reforços foram anunciados aos jornalistas após o ministro ter presidido ao ‘briefing’ técnico-operacional do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, concelho de Oeiras.

No ‘briefing’ estiveram presentes todas as instituições do sistema de proteção civil e foi feita uma avaliação sobre o combate aos incêndios durante este ano.