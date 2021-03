O atual presidente da Câmara de Ovar afirmou esta quarta-feira que o momento para anúncio de uma candidatura social-democrata às eleições autárquicas de 2021 deve ser escolhido pelo próprio candidato, em sintonia com a estrutura local do partido.

Concordo completamente com esta lista [indicada pela direção nacional do PSD] e com os termos em que foi apresentada, porque deixaram claro que, mesmo havendo aprovação prévia, cada candidato tem o direito de escolher o 'timing' próprio para o anúncio, de acordo com os seus interesses e os da estrutura local do PSD", declarou Salvador Malheiro.

As declarações do autarca que cumpre atualmente o segundo mandato à frente daquela autarquia do distrito de Aveiro e é vice-presidente nacional do PSD, surgem depois de o partido ter divulgado uma lista de autarcas que se podem recandidatar "na hora e no momento que desejarem", por já terem homologação garantida por parte da estrutura hierárquica social-democrata.

Contactado pela Lusa, Salvador Malheiro ainda não quis falar da recandidatura, mas disse ter participado no processo que conduziu à listagem prévia de 77 presidentes de câmara previamente validados pelo PSD para a corrida às urnas, como tornado público esta manhã pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do partido, José Silvano.

Silvano apresentou 77 recandidatos a presidentes de Câmara, entre os quais Salvador Malheiro em Ovar.

O autarca e vice-presidente do PSD justifica o adiamento da divulgação: "Nesta altura estou focado na concretização do plano de ação para o município de Ovar e no momento oportuno é que farei saber se me recandidato ou não", observou Salvador Malheiro.

Ribau agradece apoio a Aveiro mas ainda não decidiu recandidatura

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves (PSD), agradeceu a confiança do partido para uma eventual recandidatura, mas adiantou não ter ainda tomado qualquer decisão.

Numa nota de informação, Ribau Esteves agradece a decisão do PSD, “hoje anunciada publicamente pelo seu secretário-geral José Silvano, “de querer e garantir desde já o apoio político e formal à sua recandidatura a presidente da Câmara Municipal de Aveiro”.

Foi com muito gosto que recebi esse anúncio, que assumo como importante para a minha decisão pessoal, que tomarei proximamente, no âmbito da reflexão que tenho em curso (sim ou não à recandidatura), sendo que a decisão que vou tomar será anunciada publicamente e em tempo devido e oportuno, ‘na hora e no momento que desejar’, como referiu o secretário-geral do PSD, no caso de ser a recandidatura”, escreve Ribau Esteves.

O autarca termina a informação comprometendo-se a “prosseguir com toda a dedicação e elevada intensidade o trabalho de presidente da Câmara Municipal de Aveiro, com a equipa que lidera”.

Como fazemos desde o primeiro dia, totalmente focados nos objetivos que temos em desenvolvimento, e no cumprimento do compromisso assumido com os cidadãos aveirenses em 1 de outubro de 2017”, conclui.

Ribau Esteves, que foi secretário-geral do PSD de outubro de 2007 a junho de 2008 e deputado na VI legislatura, presidiu durante 15 anos à Câmara de Ílhavo, pelo seu partido, de onde transitou para a presidência da Câmara de Aveiro, eleito pela primeira vez em 2013, em coligação com o CDS e o PPM.

Em 2017 foi reeleito por essa coligação, com 48,52 por cento dos votos, o que permitiu o reforço da maioria com mais um vereador.

Presidente de Oleiros considera “abuso de confiança” ter nome na lista do PSD

O presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge afirmou que é "um abuso de confiança" a integração do seu nome na lista de recandidatos do PSD às autárquicas e estranha que ninguém o tenha contactado.

É no mínimo um abuso de confiança, que lamento pois antes de se anunciar o nome de alguém deve ser dado conhecimento ao próprio, mas demonstra a forma de "dialogar" de determinados políticos", afirma, numa nota enviada à agência Lusa, o autarca de Oleiros.

O PSD anunciou 77 recandidatos a presidentes de Câmara, sendo que a lista inclui a apresentação dos candidatos entre os 77 nomes de atuais presidentes de câmara em exercício que se recandidatam aos mesmos municípios e 23 nomes homologados às próximas autárquicas.

O anuncio foi feito pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, em conferência de imprensa na sede nacional do partido.

Fernando Marques Jorge (PSD) refere que acabou “de ter conhecimento” que o seu “nome aparece como recandidato” à Câmara de Oleiros, “divulgado pelo secretário-geral do PSD, Dr. José Silvano".

Muito estranho esta divulgação pois ninguém comigo contactou nem a ninguém disse que era recandidato", assegura.

O autarca de Oleiros adianta que em conversa com o presidente da Concelhia do PSD local e com a Distrital do PSD de Castelo Branco, "nenhum deles tem disso conhecimento. Nem de nenhuma recandidatura do distrito de Castelo Branco".

Fernando Marques Jorge, que é presidente da Câmara de Oleiros desde 2013, sublinha que estando o seu nome a ser divulgado, "entendo que a Direção Nacional do PSD sabe mais da minha vida do que eu próprio".