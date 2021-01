A TVI continua, como sempre, determinada em cumprir o seu papel de informar os portugueses, com rigor e qualidade.

No próximo dia 24 de Janeiro, a cobertura das Eleições Presidenciais ganha destaque na emissão da TVI, através de uma grande operação de informação, com as equipas TVI no terreno e com comentários em estúdio.

Nas palavras de Anselmo Crespo, Diretor de Informação, “estas eleições decorrem num momento único do país e assumem uma importância extraordinária para a democracia portuguesa. A informação da TVI vai cumprir a sua função e levar aos telespetadores toda a informação sobre estas eleições, com uma emissão especial apresentada pelo Pedro Mourinho, José Alberto Carvalho, Sara Pinto e Carla Moita. No comentário político a TVI terá Paulo Portas, Miguel Sousa Tavares, Manuela Ferreira Leite, Fernando Medina e Rui Moreira.”

Nesta noite eleitoral, a TVI vai proporcionar aos espetadores uma emissão inovadora e dinâmica, com atualização dos resultados ao segundo. Com recurso ao grafismo e realidade aumentada, toda a tecnologia e versatilidade do estúdio de Informação TVI estará ao serviço dos portugueses.

Recordamos que pode também acompanhar os resultados ao minuto e em tempo real no site dedicado ao tema (evolução dos votos apurados, primeiras reações, etc).

Informamos que o Plano de Contingência do Grupo Media Capital que está em vigor, contempla a testagem de todos os convidados e comentadores por um técnico de saúde, antes de entrarem nas instalações. Os colaboradores envolvidos na emissão também serão testados antes de entrarem.