O presidente do PSD, Rui Rio, destacou este domingo “o resultado francamente positivo” nas eleições regionais dos Açores, considerando que a perda da maioria absoluta do PS mostra “um notório desgaste do governo regional” socialista, tal como do executivo nacional.

Na sede do PSD/Porto, Rui Rio falou aos jornalistas pouco depois de se conhecerem os resultados finais das eleições dos Açores, nas quais o PS perdeu a maioria absoluta, elegendo 25 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional.

Queria começar por realçar o resultado francamente positivo que o PSD alcançou nos Açores e o resultado muitíssimo abaixo daquilo que eram as expectativas do PS para estas eleições”, referiu.

O presidente do PSD comparou os números dos dois maiores partidos e referiu que o PS “perdeu 7,5% dos votos e perdeu cinco deputados regionais”, enquanto o “PSD subiu 3% e subiu dois deputados regionais”.

Há um notório desgaste do governo regional, tal como aqui, no continente, há um notório desgaste do Governo nacional, mas mesmo assim o resultado francamente positivo”, apontou.

Costa remete para socialistas açorianos “construção de soluções” de governo

O secretário-geral do PS saudou a "sétima vitória consecutiva" alcançada pelo seu partido nas eleições regionais dos Açores e invocou a autonomia regional para remeter para os socialistas açorianos a "construção das soluções" de governo.

Estas posições foram transmitidas por António Costa, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, em Lisboa, depois de os socialistas açorianos terem conquistado 25 dos 57 mandatos em disputa nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, perdendo a maioria absoluta.

Perante os jornalistas, António Costa citou uma afirmação momentos antes proferida pelo presidente do PSD, Rui Rio: "Matematicamente o PS ganhou".

Interrogado sobre o facto de existir uma maioria à direita do PS na nova Assembleia Legislativa Regional dos Açores, António Costa referiu que os socialistas dos Açores "gozam de total autonomia".

Não cabe ao secretário-geral do PS pronunciar-se sobre a forma que o PS/Açores encontrará para, a partir da vitória que os açorianos lhe deram, construir as soluções governativas. Tenho a certeza de que Vasco Cordeiro saberá encontrar as melhores vias para responder à situação e cumprir o mandato que lhe foi conferido pelos açorianos", declarou.

Ventura: Açorianos estão a libertar-se do socialismo

O líder nacional do Chega, André Ventura, afirmou que os Açores estão a libertar-se do socialismo, após o PS perder a maioria absoluta nas legislativas regionais, reafirmando que a estreia do partido provocou um “terramoto”.

O povo açoriano está a libertar-se do socialismo, que é crónico, difícil e corrupto muitas vezes na região, como no continente. Hoje damos uma grande passo na luta contra a corrupção. E não tenho dúvidas de que o Chega é o grande responsável”, afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas num hotel de Ponta Delgada, onde está a acompanhar a noite eleitoral.

Questionado se o partido tinha provocado um terramoto político esta noite, tal como tinha afirmado durante a campanha eleitoral, na qual estabeleceu como meta a eleição de três deputados, Ventura respondeu: “Já há terramoto. O PS perdeu a maioria absoluta”.

André Ventura não respondeu a mais perguntas dos jornalistas, remetendo para mais tarde um discurso.

CDU reconhece resultado “particularmente negativo”

O coordenador do PCP nos Açores reconheceu que a CDU teve “um resultado particularmente negativo" nas eleições regionais deste domingo, em que perdeu o único deputado que tinha no parlamento da região.

Os resultados da CDU, traduzidos na perda de representação na ALRAA [Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores], apesar de avanços significativos no círculo do Faial, constituem o fator mais negativo destas eleições”, afirmou Marco Varela, acrescentando que a não eleição “constituiu um resultado particularmente negativo na vida política regional e um significativo empobrecimento democrático”.

O coordenador regional comunista lembrou a “fragilização da intervenção em defesa dos trabalhadores e do povo açoriano” que se verificou no mandato de 2004 a 2008, quando a CDU também não elegeu.

Sobre a sua continuidade na liderança da estrutura regional do Partido Comunista, Marco Varela apenas afirmou que o partido irá reunir “nas próximas semanas” e que essas questões serão “discutidas internamente, coletivamente”.

Para o candidato pelos círculos eleitorais do Corvo e de compensação, “estas eleições ficam marcadas pelo surgimento de forças sem percurso ou contribuição real na vida política e social da região, que, sem propostas ou projeto concreto para a região, encontraram na demagogia e na exploração de um ambiente de descrença generalizada com a falta de resposta aos seus problemas, espaço para recolha de votos que se revelaram inconsequentes”.

Marco Varela também destacou a “obtenção de uma maioria do PS, um resultado que não é separável da intensa campanha de condicionamento eleitoral e que beneficiou ainda da instrumentalização, por parte do Governo Regional, da situação criada com a epidemia de covid-19, utilizando aquilo que são responsabilidades e deveres de intervenção, de prevenção sanitária, em argumento e propaganda eleitoral”

De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), o PS ganhou as legislativas regionais de hoje, mas perdeu a maioria absoluta no parlamento da região, ao alcançar 39,13% (40.701 votos) e 25 deputados.

O PSD, com 33,74% (35.091 votos), garantiu 21 mandatos, seguido pelo CDS-PP com 5,51% (5.734 votos), que elegeu três deputados, além de um parlamentar em coligação com PPM (com 115) votos.

O Chega, que concorreu pela primeira vez às regionais dos Açores, teve 5,06% (5.260 votos), elegeu dois deputados, tal como o BE, que alcançou 3,81% (3.962 votos).

O PPM obteve 2,34% (2.431 votos) e elegeu um deputado, além de um outro eleito em coligação com o CDS-PP.

A Iniciativa Liberal, que também concorreu pela primeira vez à Assembleia Legislativa dos Açores, conseguiu 1,93% (2.012 votos) e elegeu um deputado, assim como o PAN que teve percentagem idêntica e apenas menos oito votos.

A coligação PCP/PEV, que tinha eleito um deputado há quatro anos não conquistou nenhum mandato, tendo obtido 1,68% (1.745 votos).

As legislativas dos Açores decorreram com 13 forças políticas candidatas aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP. Estavam inscritos para votar 228.999 eleitores.

No total, são 10 os círculos eleitorais - um por cada ilha açoriana mais o círculo de compensação.