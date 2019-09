António Capucho está de regresso ao PSD, depois de ter sido expulso, durante a liderança de Pedro Passos Coelho.

O “militante histórico do PSD”, como é apelidado no comunicado do partido enviado às redações, esteve afastado da ação política durante os últimos anos e já tinha manifestado vontade de regressar ao ativo com a eleição de Rui Rio para a presidência do partido.

Em comunicado, o PSD confirmou este regresso do político, de 74 anos, depois de ter pedido ao Conselho de Jurisdição Nacional a revogação da decisão de suspensão da sua militância no PSD.

“António Capucho, militante histórico do PSD, vai regressar ao partido que ajudou a fundar em 1974, tendo a sua nova ficha de militante dado entrada na sede do PSD”.

António Capucho iniciou a sua atividade política antes do 25 de Abril como opositor ao Estado Novo. Começou por ser Secretário-geral adjunto com Sá Carneiro, foi, depois, deputado à Assembleia da República, eurodeputado, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Secretário-geral do PSD, Vice-presidente da CPN e também líder da bancada parlamentar social-democrata. Foi, ainda, Presidente da Câmara de Cascais e membro do Conselho de Estado.

Capucho foi expulso depois de ter apresentado uma candidatura independente à Assembleia Municipal de Sintra, adversária à do partido, nas eleições autárquicas de 2013.

Em abril de 2018, António Capucho disse à Lusa que “em princípio” já não regressaria ao PSD, depois de o Conselho de Jurisdição indeferir o seu pedido para anular uma decisão anterior, que lhe permitiria manter o número de militante e evitar nova inscrição.