O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse esta quarta-feira que "o Presidente eleito do Brasil será aquele com que Portugal trabalhará com o mesmo empenhamento e proximidade de sempre".

No âmbito da política externa, referiu Santos Silva, "nós partilhamos com o Brasil muitos valores e orientações, designadamente a importância que damos ao multilaterismo, aos direitos humanos, ao comércio internacional, à agenda do clima e à agenda do desenvolvimento".

Por isso, disse, "estou certo de que esses valores continuarão, independentemente de saber quem vai ser o próximo presidente, visto que são valores muito consolidados na política externa brasileira".

No que respeita ao domínio bilateral "toda a gente sabe que Portugal e o Brasil são países irmãos e assim vão continuar a ser", afirmou.