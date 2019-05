O PS e o BE levam este domingo as “caravanas nacionais” para as eleições europeias até à Madeira, com os socialistas a seguirem depois para os Açores, num dia em que os líderes nacionais estão todos na "estrada".

No continente, o PSD e o CDS-PP irão seguir a campanha a Norte, enquanto a CDU estará concentrada no distrito de Lisboa.

Será com um pouco habitual comício matinal que o PS marcará a sua passagem pela ilha da Madeira, com o cabeça de lista, Pedro Marques, a voltar a ter ao seu lado o líder do partido, António Costa.

Da Madeira, Pedro Marques e António Costa seguirão para a ilha açoriana de São Miguel, para um jantar-comício em Vila Franca do Campo.

À hora de almoço, também a cabeça de lista do BE, Marisa Matias, e a coordenadora do partido, Catarina Martins, estarão no Funchal, na única iniciativa do dia da campanha bloquista.

Pela região Norte do continente, seguirá a campanha social-democrata, com o cabeça de lista, Paulo Rangel, a começar o dia em contactos com a população, em Valença, e a passar pelo Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, ainda antes de almoço.

À tarde, a caravana andará por Ponte de Lima e Arcos de Valdevez, em contactos com a população. À noite, já com o líder do partido, Rui Rio, o candidato 'número um' do PSD irá até à Quinta da Malafaia, em Esposende, um “arraial minhoto” por onde já passaram várias campanhas sociais-democratas.

Póvoa do Varzim e Vila do Conde serão os primeiros pontos de paragem do cabeça de lista do CDS-PP, Nuno Melo, para contactos com a população.

Depois, já na companhia da líder do partido, Assunção Cristas, o candidato centrista estará num almoço em Marco de Canavezes e irá terminar o dia, à tarde, em Aveiro, com um passeio de moliceiro.

O cabeça de lista da CDU, João Ferreira, não sairá do distrito de Lisboa, iniciando o dia de campanha em Sintra, em contactos com os lojistas.

Depois de um almoço em Sobral de Monte Agraço, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, juntar-se-á à caravana, para um comício numa terra com tradições comunistas: Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira.

As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se em Portugal no dia 26 de maio.