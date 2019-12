Luís Montenegro foi entrevistado no programa 21ª Hora, na TVI, esta quinta-feira, e defendeu que deve existir uma clara diferenciação entre as linhas políticas do Partido Socialista e as ideias do PSD.

As eleições diretas do PSD a 11 de janeiro vão contar com 34 mil pessoas em condições de votar. Sobre este número, Montenegro afirmou que “há pouca gente com disponibilidade de ultrapassar a burocracia e participar eleitoralmente”.

Montenegro afirmou que nas próximas eleições diretas vão estar em causa duas linhas diferentes: o pensamento político de Rui Rio e as fundações do partido que o candidato quer construir.

Afirmando que nos últimos dois anos o PSD de Rui Rio esteve subalterne às posições do PSD, Montenegro disse que “antes de haver uma proposta do Orçamento do Estado 2020, o Partido Social Democrata já devia ter assumido um voto contra”.

Agora que já há [Orçamento do Estado] e, sabendo que há uma nova carga fiscal e perda de poder de compra das pessoas que pagam IRS, Rui Rio ainda está à espera de se decidir”, afirmou, deduzindo que a posição do líder do PSD advém de uma “hesitação e teimosia de querer mostrar que há uma ponderação”.

Montenegro esclareceu que não tem um fascínio contra o Partido Socialista e as suas discórdias políticas são causadas porque o PS governa contra os seus princípios

Discordo da perspectiva do PS que está muito dependente de um crescimento económico que é anémico”, afirmou.

Montenegro acusou o PS de ter uma visão sobre os Serviços Públicos que privilegia a prestação dos serviços por parte do Estado e deu o exemplo dos serviços de saúde que estão, segundo o candidato, a rebentar pelas costuras.

Para Montenegro, a solução passa por integrar o setor privado e social nos serviços públicos de saúde.

O Governo pode comparticipar para que não sejam apenas os cidadãos com recursos financeiros a aceder aos cuidados de saúde privados”, propôs, avançando que essa medida pode ser replicada nos transportes e na educação.

Luís Montenegro afirmou que o Governo de António Costa assenta numa sustentação parlamentar com o Bloco de Esquerda e com o PCP e reclamou a necessidade de que, para o bem de Portugal, “haja uma alternativa a este programa socialista, comunista, bloquista”.

Se for eleito líder do PSD, Montenegro afirmou que o PS “pode esperar dele o mesmo que esperou em 1978 quando Sá Carneiro preparou a AD e delimitou bem aquilo que era a área socialista e aquilo que era a área do PSD”.

António Costa deve ter remorsos do que andou a fazer à Madeira", disse sobre a possível viabilização do Orçamento do Estado por parte do PSD Madeira.

Eu estou nessa linha política de diferenciação, de respeito democrático”, disse, admitindo que “não vale a pena enganar os portugueses”.

Sobre Rui Rio, Montenegro afirmou que o líder do PSD tem sido divisionista por ação dele próprio.



Um líder partidário que diz aos seus militantes que não pensam como ele que devem abandonar o partido, naturalmente não é um líder que estimula a coesão interna”, afirmou Montenegro, defendendo que o partido fica mais enfraquecido para os combates externos quando se toma este tipo de decisões.

Montenegro terminou admitindo que acha pouco provável existir uma segunda volta nas eleições.