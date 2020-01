/ AM

O recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, avisou esta quarta-feira que, face à oposição interna que o andou a “infernizar”, é preciso “ganhar por bastante mais do que um” para que o partido seja “uma verdadeira alternativa ao PS”.

Na última ação de campanha em Lisboa para a segunda volta das eleições internas do PSD, Rui Rio discursou depois de ter sido lida, pelo deputado Ricardo Batista Leite, uma mensagem de apoio de Francisco Pinto Balsemão e de ter falado o ex-ministro Mira Amaral, que na primeira volta apoiou Miguel Pinto Luz.

“Na prática é assim: para sábado à noite falta pouco, falta muito pouco, mas para domingo falta um bocado mais”, afirmou.

Assim, o líder do PSD deixou um apelo que espera que os militantes do PSD transmitam: “É que realmente ganha-se por um e perde-se por um”.

“Mas para se ganhar efetivamente e conseguir constituir uma verdadeira alternativa ao PS, face àquilo que foi a oposição interna, é preciso ganhar por bastante mais do que um e por isso é esse o apelo que eu faço”, afirmou.

O presidente recandidato defendeu esta ideia quando elencava “meia dúzia” de razões que, na sua perspetiva, justificam que os militantes do PSD lhe deem o seu voto nas eleições de sábado, admitindo que esta “quarta razão é mais arrojada”.

“O que eu disse na noite das eleições foi que faltou pouco. Mas agora vamos ver do ponto de vista político. Falta mesmo assim tão pouco? É que eu acho que não falta assim tão pouco e é por isso que não é politicamente correto nem taticamente muito correto o que estou a dizer, mas tem de ser assim”, justificou.

Face ao historial da sua liderança, Rui Rio deixou um aviso claro: “Se o resultado for 51-49 eu não sei se aqueles que andaram estes dois anos a infernizar vida do líder, a infernizar a direção nacional, aprendem alguma coisa ou não vou voltar outra vez ao mesmo e dar cabo da estabilidade do partido”.