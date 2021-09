O presidente do PSD reagiu já de madrugada aos resultados das eleições autárquicas de 2021, nas quais o PSD obteve um resultado melhor que o esperado. Para Rui Rio, e numa leitura nacional, este é um sinal dado para as próximas eleições legislativas, que se realizam em 2023: "Estamos em muito melhores condições de ganhar as eleições de 2023".