Está terminado o apuramento dos votos das Comunidades Portuguesas. Onze dias após as eleições, foram apurados os votos dos círculos da emigração e, no Círculo da Europa, o PS ganhou as eleições, enquanto que, no Círculo de Fora da Europa, venceu o PSD. O PS elegeu assim, pela primeira vez, um deputado no círculo Fora da Europa.

De acordo com os dados conhecidos pelas 08:50, pelo círculo da Europa o PS elegeu Paulo Pisco e o PSD Carlos Gonçalves, e pelo circulo fora da Europa foram eleitos José Cesário (PSD) e Augusto Santos Silva (PS).

No Facebook, o deputado do PSD mostrou-se satisfeito com o resultado das eleições.

O PS venceu as eleições legislativas com 36,34% dos votos e 108 deputados eleitos, quando estão atribuídos todos os mandatos, incluindo os quatro dos circulos eleitorais da Europa e de Fora da Europa.

De acordo com os resultados finais, já com os dados das votações nos 27 consulados, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76% dos votos e 79 deputados.

Elegeram ainda deputados para a Assembleia da República BE (9,52% dos votos e 19 deputados); CDU (6,33% e 12 deputados); CDS-PP (4,22% e 5 deputados); PAN (3,32% e 4 deputados); Chega (1,29% e 1 deputado); Iniciativa Liberal (1,29% e 1 deputado) e Livre (1,09% e 1 deputado).

O PS venceu sem maioria absoluta, para a qual precisaria de, pelo menos, 116 deputados.

Em relação aos resultados que esta madrugada foram escrutinados, no Círculo eleitoral da Europa, os dois mandatos foram para PS e PSD e no círculo fora da Europa a distribuição foram também para o PS e o PSD.

A taxa de abstenção foi de 51,43%