O líder do PSD Rui Rio foi entrevistado no programa 21ª Hora, na TVI24 e admitiu que ainda não anunciou o voto contra o Orçamento do Estado porque o partido tem de sustentar bem a sua opção

Embora naturalmente aquilo que as pessoas estão mais à espera é um voto contra, o OE não é algo que se possa ler em meia hora e retirar uma opinião. É uma peça enorme, brutal. Então não é a minha função estudar tudo direitinho antes de tomar uma decisão?”, questionou, esclarecendo ainda que, no documento, “aquilo que é mais importante é a questão da carga fiscal, a questão do défice ou superavit, a questão da poupança, a questão do apoio às pequenas e médias empresas e a transparência do OE”.

Rui Rio acusou Mário Centeno de confundir os portugueses na passagem da contabilidade pública para a contabilidade nacional.

Há um quadro que apura o saldo em contabilidade pública e, depois, há um outro quadro em que o saldo da contabilidade pública não é igual ao primeiro”, disse, exemplificando que quando uma empresa fecha o seu balanço a 31 de dezembro e tem em caixa mil euros, o valor será o mesmo no dia seguinte.

O que ele diz é que à meia noite [de dia 31 de dezembro] tem mil euros, no dia seguinte já só tem 600 euros”, afirmou, desmentindo Centeno.

“O que Centeno diz é que há décadas que isto se faz assim, mas nunca na vida se fez uma coisa destas. Só o professor Mário Centeno é que fez esta habilidade duas vezes”, uma habilidade que Rui Rio descreveu de “saloia”, “porque o mesmo saldo da página 240 para a 60 fica diferente. Ou esta verba não vai ser de certeza gasta ou então esta verba é gasta e o superavit há de ser um défice na ordem dos 50 milhões”.

Rui Rio anunciou que vai apresentar uma proposta de descida do IVA da energia com ênfase nas famílias, não na indústria, nem na economia. Mas, sobre esta matéria, remeteu mais comentários para quando tiver analisado o documento na íntegra.

No entanto, Rio disse que, se os partidos à esquerda concordassem com a descida do IVA, não vai “votar contra só porque o partido é diferente”.

O presidente do PSD disse ainda que existe uma relação de “desgaste” entre o Governo e o PCP e Bloco de Esquerda.

Tudo aquilo que o PCP e o BE pede é mais e mais ao PS e há momentos onde não se pode dar mais”, afirmou.

Rui Rio levantou ainda suspeitas sobre interesses obscuros por parte da oposição interna e dos candidatos às eleições diretas, nomeadamente de pertença a sociedades maçónicas.

É muito difícil provar que um candidato é de certeza da maçonaria, porque as pessoas que pertencem a essa sociedade podem mentir, assim como não podem dizer quem pertence a essa sociedade”, disse, afirmando ainda que crê que existe "uma teia" dentro do partido" que, “à medida que o tempo avança, ficamos mais despertos para ela e começamos a entender essas relações de poder”.

Quem vem para um lugar público tem de ser transparente em relação a isso, eu não posso ter obediências secretas a uma sociedade”, reiterou, concordando que deva existir uma declaração de interesses.

Eu ponho a minha vida toda ao sol, excepto as coisas que não posso pôr ao sol”, ironizou.

Rui Rio não quis comentar uma possível segunda volta, apenas ironizou: “Jogo no totoloto e se acertasse era bem bom”

Se perder as eleições, Rui Rio disse que provavelmente vai abandonar a vida pública ativa.