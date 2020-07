A Câmara de Portalegre aprovou, por unanimidade, uma moção a pedir o encerramento urgente da central nuclear espanhola de Almaraz, na sequência de dois novos incidentes ocorridos no espaço de cinco dias, foi hoje anunciado.

A moção, aprovada na reunião de quarta-feira do executivo municipal, alerta para os riscos que as populações raianas correm caso se registe um acidente, lembrando que a central “dista apenas a cerca de uma centena de quilómetros” da fronteira portuguesa.

A presidente da câmara municipal, Adelaide Teixeira, eleita pelo movimento Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP), enviou recentemente um ofício ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, manifestando a sua preocupação e “exortando” o governo a “intervir” junto do executivo espanhol para a “necessidade urgente e imediata” de encerramento da central.

De recordar que, em caso de acidente nuclear grave, envolvendo a explosão de reatores, os distritos de Castelo Branco, Portalegre e Santarém seriam as zonas do território português afetadas mais rapidamente e com maior gravidade por uma eventual propagação de gases e poeiras radioativas”, alertam os autarcas.