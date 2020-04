O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta quarta-feira à tarde, que vai solicitar a prorrogação do estado de emergência por causa da pandemia de covid-19 por mais 15 dias.

O Governo apreciou a proposta e deliberou dar parecer favorável à renovação do estado de emergência nos termos do decreto que nos foi submetido pelo senhor Presidente da República", anunciou António Costa, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.