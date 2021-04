O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o novo estatuto dos profissionais do setor da cultura, num anúncio de medidas que abrangem as áreas do Património Cultural, das Artes Performativas e Visuais, do Cinema e do Audiovisual, do Livro e da Edição.

A ministra da Cultura explicou que existem três componentes diferentes: regiso profissional, regime laboral e regime contributivo.

É uma reinvidicação antiga do setor, mas não só. É uma reinvidicação de todo o país, porque representa uma política de Estado para a Cultura. Por isso, hoje é um dia histórico", afirmou Graça Fonseca.

Este estatuto será uma "ferramenta legal" para que os profissionais do setor tenham maior proteção, com o objetivo de evitar o trabalho precário.

O estatuto vai permitir que os profissionais da Cultura possam ser integrados num sistema de proteção social, para o qual poderão descontar, e pelo qual vão ser "protegidos".

No início da conferência de imprensa, a ministra da Cultura começou por referir uma estratégia essencial para a democracia, lembrando a "urgência do presente e a projeção do futuro".

Na área do Património foram aprovadas medidas para a intervenção avaliadas em 150 milhões, que serão destinados a um universo de 46 museus, palácios e monumentos, incluindo monumentos e museus emblemáticos como o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Nacional de Arqueologia e a Torre de Belém.

A esses 46 equipamentos culturais juntam-se intervenções de reabilitação e modernização nos teatros nacionais de São Carlos e D. Maria II, para além do Teatro Camões, também em Lisboa.