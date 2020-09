As aulas do programa #EstudoEmCasa da RTP Memória vão regressar no próximo ano letivo e passam a incluir o ensino secundário, mas apenas na plataforma 'online', foi anunciado esta quarta-feira.

A informação foi hoje apresentada pelo ministro da Educação e pelo presidente da RTP, numa conferência de imprensa conjunta na sede da estação pública, em Lisboa.

No primeiro mês do ano letivo, já a partir de dia 14 de setembro, os alunos vão poder voltar a assistir a aulas transmitidas durante o 3.º período, para acompanhar o trabalho de consolidação de aprendizagens que será feito nas escolas. As aulas novas começam em 19 de outubro.

Nos primeiros meses do #EstudoEmCasa, criado âmbito da pandemia de covid-19, só foram gravadas aulas para o ensino básico, do 1.º ao 9.º ano de escolaridade. A partir deste ano, os estúdios da RTP vão passar a receber também os professores do secundário, mas as aulas só vão ser disponibilizadas na plataforma 'online'.

Outra das novidades é a separação dos conteúdos do 1.º e 2.º anos, que no ano passado tinham aulas conjuntas, uma alteração que o ministro da Educação considerou importante, uma vez que “as crianças do 1.º ano tem outro tipo de vicissitudes e necessidades”.