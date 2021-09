O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta terça-feira na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, EUA.

Marcelo começou por agradecer à Assembleia Geral "a confiança depositada na pessoa certa no momento certo. Apoio integralmente o apelo ao cessar fogo global, o processo de reforma das Nações Unidas, a “Call to Action for Human Rights”.

O Presidente continuou o discurso lembrando que a pandemia e a recente crise no Afeganistão vêm lembrar algumas evidências que não podem ser esquecidas.