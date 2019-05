Os receios sobre a ascensão da extrema-direita, que ecoaram nas últimas semanas de campanha, foram algo infundados na maioria dos 28 países da União Europeia. As exceções de França, Itália e Hungria onde saíram vencedores os partidos extremistas, mas, mesmo assim, foram os partidos com um discurso pró-europeu que tiveram a maioria dos votos.

O PSOE de Pedro Sanchez venceu as eleições em Espanha com 32,8% dos votos. Os socialistas elegem assim 20 eurodeputados.

O Partido Popular (PP) ficou em segundo lugar com 20,1% dos votos e 12 deputados eleitos. Destaque ainda para o Vox que com cerca de 6% dos votos elege 4 eurodeputados e para a eleição de Carles Puigdemont, ex-presidente da Generalidade da Catalunha.

O Rassemblement National de Marine Le Pen venceu as eleições com 23,5% dos votos, elegendo 22 eurodeputados. No segundo lugar ficou o partido do presidente Emmanuel Macron com 22,4% e a eleição de 21 eurodeputados.

É a segunda vez consecutiva que um partido de extrema-direita vence as europeias em França, depois da Frente Nacional em 2014.

A CDU da Chanceler Angela Merkel vai eleger o maior número de deputados na Alemanha (29), mas os Verdes são os grandes vencedores. Os ecologistas saem deste ato eleitoral como a segunda força política do país e elegem 21 eurodeputados.

Destaque ainda para o AfD, partido de extrema-direita, que conseguiu 10% dos votos. O derrotado da noite foi o SPD que obteve 15% dos votos.

