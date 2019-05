Partido Socialista vence as europeias em Portugal, segundo a projeção divulgada pela União Europeia. O PSD surge a 10 pontos percentuais de distância, no segundo lugar, com 22,9%, seguido do Bloco de Esquerda 10,25% e o PCP com 7,4%. O CDS surge com 6% e PAN com 5,5%.

A estimativa prevê que sejam nove os eurodeputados eleitos pela lista liderada por Pedro Marques. O PSD deve eleger seis eurodeputados, o BE dois, a CDU dois enquanto CDS e PAN elegem ambos um eurodeputado.

Portugal é assim um dos três países onde o partido da família política dos Sociais Democratas vence as eleições.