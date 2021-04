O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo os atletas portugueses, especialmente os medalhados, que participaram no Campeonato da Europa de Judo, que decorreu este fim de semana em Lisboa, indica uma nota da Presidência.

Na nota, publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere-se à prestação dos quatro judocas que subiram ao pódio como uma prestação de orgulho para todos os portugueses.

Uma prestação muito elevada que orgulha todos os portugueses, e em especial o Presidente da República, que olha para a modalidade como uma esperança para o Jogos Olímpicos deste verão”, lê-se na nota.

Rochele Nunes (-78 kg), João Crisóstomo (-66 kg) e Bárbara Timo (-70kg) conquistaram medalhas de bronze e Telma Monteiro (-57kg) conquistou uma medalha de ouro.

O Presidente da República felicita ainda a Federação Portuguesa de Judo, pelo sucesso na organização da prova, no atual contexto de pandemia, “bem como o empenhado trabalho no desenvolvimento desta modalidade no nosso país”.