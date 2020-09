A GNR identificou sete militantes do Chega que participaram na II Convenção Nacional do partido, em Évora, este fim de semana, por terem estado sem máscara na sala onde decorriam os trabalhos.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR disse que estiveram presentes no evento “militares, em colaboração com a organização", para que fossem cumpridas as normas de prevenção e controlo da covid-19.

OS MILITARES DA GNR ESTÃO NO TERRENO”, no espaço onde decorre II Convenção Nacional do partido liderado por André Ventura, limitou-se a acrescentar a mesma fonte.

Outra fonte da GNR confirmou que “FORAM FEITAS ALGUMAS IDENTIFICAÇÕES” de participantes na Convenção Nacional do Chega.